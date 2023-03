Mancava solo l’ufficialità e ora è arrivata:Al suo posto è stato scelto ThomasQuesto il comunicato ufficiale.Il presidente del consiglio, Oliver Kahn, e il direttore sportivo, Hasan Salihamidžić, sono giunti a questa decisione in coordinamento con il presidente, Herbert Hainer.Tuchel ha firmato un contrattoe lunedì guiderà l'allenamento per la prima volta. Con Nagelsmann verranno rilasciati anche i vice allenatori Dino Toppmöller, Benjamin Glück e Xaver Zembrod.​Oliver: "Quando abbiamo ingaggiato Nagelsmann nell'estate del 2021, eravamo convinti che avremmo lavorato insieme a lui per un lungo periodo, questo era l'obiettivo finale di tutti noi. Julian condivide la nostra aspirazione a giocare un calcio attraente e di successo. Ma ora. Dopo la Coppa del Mondo abbiamo giocato con meno successo e attrattiva,Ecco perché abbiamo reagito ora. Personalmente e a nome dell'FC Bayern, vorrei ringraziare Julian e la sua squadra di allenatori e augurare a tutti buona fortuna per il futuro".Hasan: "È stata la decisione più difficile del mio periodo qui. Ho avuto un rapporto aperto, fiducioso e amichevole con Julian sin dal primo giorno.. Ma dopo un'analisi approfondita dell'evoluzione sportiva della nostra squadra, soprattutto da gennaio e con l'esperienza della seconda parte della stagione precedente, abbiamo ora deciso insieme di fare questa scelta. Sono molto grato a Julian per quello che ha fatto per l'FC Bayern e gli auguro tutto il meglio".