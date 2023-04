Con Allegri rimasto fermo a Torino causa influenza, è stato Marco Landucci, vice del toscano, a guidare questa sera la Juventus finita ko in casa della Lazio. Nel post gara impossibile non iniziare sulle polemiche sul gol di Milinkovic-Savic: "Decide l'arbitro, noi ci rimettiamo alle sue decisioni - ha esordito a Dazn -. noi abbiamo fatto un secondo tempo al di sotto delle nostre capacità. Accettiamo il verdetto del campo, forse il pareggio era il risultato più giusto. Il nostro primo tempo è stato migliore. Allegri? L’ho sentito solo a fine partita".



"Danilo ha giocato tutte le partite, dobbiamo gestirlo, per questo oggi non si è visto dall'inizio - ha proseguito Landucci -. Per la Champions League siamo sempre ottimisti, adesso attendiamo la sentenza del Coni e da lì ripartiremo. Ragioniamo comunque partita per partita".