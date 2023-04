abiot interrompe la sua imbattibilità dopo 607 minuti. Aveva anche fatto un doppio miracolo sul colpo di testa del francese, ma non è bastato. Poco male per il risultato. Nel finale, sicuro nelle uscite per tenere al sicuro la porta.deve tenere a bada un brutto cliente come Kostic, per questo può spingere poco in avanti. Il lavoro di copertura sul serbo però è superlativo.non si lascia mettere sotto dalla fisicità di Vlahovic e ne limita la pericolosità giocando bene sugli anticipi.macchia una buona prestazione perdendosi Rabiot in area in occasione del gol del pari.non sempre preciso, ma comunque efficace il suo lavoro tanto in copertura, quanto in costruzione.uomo ovunque della Lazio. Si mangia tre buone occasioni nei primi 20 minuti, ma poi sblocca di prepotenza la partita. È tornato il leader del centrocampo che Sarri ha tanto aspettato in questi mesi.gran lavoro di interdizione su Di Maria e Rabiot. La difesa soffre poco anche grazie al suo filtro (dal 24’ s.t.: muscoli e fiato nel momento più delicato del match).metronomo del centrocampo. La manovra passa sempre dai suoi piedi e di palloni ne sbaglia davvero pochi. Meraviglioso l’assist di tacco per il 2-1 di Zaccagni.si accende a sprazzi, ma quando lo fa semina sempre il panico. Da una delle sue accelerazioni nasce l’azione del gol del 2-1.non ha spazio al centro per poter provare a pungere in alcun modo. Nel primo tempo ha trovato anche un super Szczesny sull’unico tiro in porta che è riuscito a provare (dal 19’ s.t.: un paio di accelerazioni e poco altro. Non punge come ci si aspettava).dopo 30 secondi Cuadrado lo sdraia la prima volta. E’ lui la spina nel fianco della Juve per tutto il match. Infatti è suo l’assist per il gol del momentaneo 1-0. E il gol del 2-1 è un capolavoro, suo e di tutti i compagni di reparto (dal 38’ s.t.).la Lazio tiene costantemente il pallino del gioco ed è brava a non andare in confusione contro il catenaccio totale degli uomini di Allegri. Non si disunisce dopo l’1-1 e porta a casa con maturità una vittoria pesante nella corsa Champions. Juventus: fa quel che può, sui gol non può fare molto di più.finisce per dover provare a mettere una toppa su tutti quei buchi che la coperta corta bianconera scopre di avere.dovrebbe guidare la difesa, si fa notare solo nell'area avversaria in maniera virtuosa ispirando il gol in tapin di Rabiot.insufficiente, non per il duello perso con Milinkovic che lo spinge quando trova il gol dell'1-0. È complessivamente un rientro deludente, difficile, quasi disastroso. E poi guarda Felipe Anderson metterla in mezzo per il 2-1 senza opporre resistenza.la Lazio è sulla sinistra che costruisce il suo successo, pure graziato dall'arbitro quando era già ammonito (25' st: turno di riposo programmato per lui, la sua assenza si è fatta sentire tremendamente).sta scoprendo l'importanza del lavoro sporco, si nota poco ma anche perché rispetto ad altri non sbaglia nulla (41' st Miretti sv).serata storta, in ritardo, nervoso, fuori fase e fuori partita (18' stera finito fuori dai radar, in una gara così Landucci lo getta nella mischia e in realtà aiuta la Juve almeno a provare a mettere ordine).non è lui a mollare, non è lui a deludere. Anzi, la prende per mano nei momenti di difficoltà, un altro gol, un'altra prestazione di qualità e sostanza. Ora è un top player che gioca in una Juve che è sempre meno un top team.: non pervenuto, serbatoio in rosso fin dai primi minuti (18' st: la Juve deve fare qualcosa di più, qualcosa di diverso. Quando si accende sa creare sempre pericoli).: gioca a calcio come nessuno in questa Juve, forse come nessuno in questo campionato. Gli manca il guizzo, forse perché a tratti sembra predicare nel deserto.: il mistero si infittisce, non lesina impegno ma non dialoga realmente coi compagni e continua a non trovare il gol. Su azione manca da due mesi, manca da 848 minuti. Se non è crisi, allora cos'è? (18' st: con lui in campo la Juve gioca meglio, non è una novità).All.Max sta male, è rimasto a Torino. A giudicare dall'avvio, la Juve invece è rimasta quantomeno negli spogliatoi. Poi reagisce, poi si riperde. E solo quando cambia tutto col 4-3-3 sembra poter davvero mettere in difficoltà la Lazio.