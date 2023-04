Davide Lanzafame, vecchia conoscenza della nostra Serie A, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Firenze dove ha parlato della Fiorentina: "La Juve fu eliminata dal Lech quando ci giocavo io. E' tutt'ora uno dei ricordi più strani che ho, in Polonia c'era un freddo intenso. Non abbiamo fatto un grande girone in quella competizione, oggi invece credo che la Fiorentina sia in grado di superare questo ostacolo. Mi ricordo che quella polacca è una tifoseria strepitosa, i viola dovranno gestire l'atmosfera con il possesso palla e non far prendere confidenza agli avversari"