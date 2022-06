L'Australia vince ai rigori lo spareggio contro il Perù e si qualifica alla fase finale del Mondiale in Qatar. All'Ahmad bin Ali Stadium di Al Rayyan i tempi regolamentari si chiudono sullo 0-0. Ai calci di rigore sbagliano Boyle da una parte e Advincula dall'altra, così si va avanti a oltranza e risulta decisivo l'errore di Valera.



I GIRONI DEL MONDIALE IN QATAR

Gruppo A: Qatar, Olanda, Senegal, Ecuador.

Gruppo B: Inghilterra, Stati Uniti, Iran, Galles.

Gruppo C: Argentina, Messico, Polonia, Arabia Saudita.

Gruppo D: Francia, Danimarca, Tunisia, Australia​.

Gruppo E: Spagna, Germania, Giappone, vincente spareggio Costa Rica-Nuova Zelanda (martedì).

Gruppo F: Belgio, Croazia, Marocco, Canada.

Gruppo G: Brasile, Svizzera, Serbia, Camerun.

Gruppo H: Portogallo, Uruguay, Corea del Sud, Ghana.