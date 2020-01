"Complimenti alla Juve per la grande partita di ieri, ma sopratutto un grande in bocca al lupo a Zaniolo. Torna presto!". Con questo messaggio Lapo Elkann festeggia su Twitter la vittoria della Juventus sul campo della Roma. Poche settimane fa il rampollo di casa Agnelli si era fatto prendere la mano sui social scrivendo addirittura "Vergogna" dopo il ko della Juve contro la Lazio in Supercoppa. Questa volta ci sono i tre punti e parole decisamente più dolci da parte di Lapo, al momento in riabilitazione dopo il grave incidente nel quale è rimasto coinvolto in Israele. Il messaggio di Lapo è arrivato qualche ora prima rispetto agli esami di Demiral che hanno confermato la rottura del legamento crociato.