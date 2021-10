A margine della presentazione del nuovo logo Figcparla dell'episodio di razzismo avvenuto a Firenze nei confronti di Koulibaly, dopo Fiorentina-Napoli: "A Kalidou mando un grande abbraccio, quanto successo nei suoi confronti è una vergogna. Koulibaly è un grande giocatore, che merita rispetto. Mi dispiace e gli porgo le scuse a nome degli italiani che lo hanno insultato, perché da italiano mi vergogno di quanto successo. Il logo istituzionale della Figc presentato oggi è l'esatto contrario, è un messaggio di inclusione e di amore".Poi, sul momento della: "​, faccio i complimenti ad Allegri e alla squadra. Purtroppo noi tifosi juventini siamo un po' viziati dal vincere sempre, io gli auguro tutta la forza per affrontare la stagione e portare a casa tutto il possibile. Quello che apprezzo di questa Juve è che da una partenza difficile Allegri è stato in grado di ribaltare la situazione insieme alla squadra. Mi auguro riesca a fare di più e ancora meglio".Sull'addio di: "Rammaricato per l'addio di Cristiano Ronaldo? È un amico personale, ho affetto e rispetto per lui, dunque certamente un pochino di rammarico c'è ma la realtà dei fatti è che la nostra amicizia è immutata. Gli mando un grande abbraccio e gli auguro di fare bene con il Manchester, ma se trovi la Juve non segnare. Posso dire che è una gran persona, è un uomo generoso e ha avuto una vita davvero difficile. Resta il re del calcio.Su Federico: "Sta dimostrando ogni giorno di essere sempre più forte. Se continua con questa determinazione e con questo focus non ci sono limiti. È un campione come il padre e può diventarlo ancora di più, per noi è un gioiello. Ha dimostrato di avere i controcoglioni”.