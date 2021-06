Il presidente del Barcellona Joan Laporta, scatenato sul mercato con gli acquisti di Depay, Aguero, Emerson Royal ed Eric Garcia, ha rilasciato un'intervista al quotidiano spagnolo La Vanguardia. Queste le sue parole.



SU MESSI E IL MERCATO - “Mi piacerebbe che Messi ci dicesse di sì il prima possibile, ci aiuterebbe in tutti i sensi. Ne parliamo un giorno sì e uno no: lui è contento e io gli sono grato per la coglia che sta dimostrando di restare. Aguero mi sta aiutando molto nella trattativa: ogni giorno gli chiede di rimanere. Faremo ancora tre o quattro acquisti” (incluso quello di Depay, ufficializzato qualche ora dopo l’intervista ndr).



SULLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL CLUB E LA SUPERLEGA - “Ho trovato il club in condizioni peggiori di quanto mi aspettassi e non scarto un'azione di responsabilità contro Bartomeu. Se vogliamo che il calcio sia più attrattivo e sostenibile bisogna scommettere sulla Superlega”.



SU RIQUI PUIG - “Riqui (che nella stagione scorsa con Koeman ha trovato pochissimo spazio, ndr) è un giocatore di una qualità straordinaria, strategico per la sua maniera di giovare e di intendere la filosofia del club. Deve restare in gruppo, convincere l’allenatore e conquistarsi il posto”.