Joan Laporta esce allo scoperto su Lionel Messi. Il presidente del Barcellona ha dichiarato a TV3: "Ho parlato con Messi, abbiamo ricucito il nostro rapporto ed è stato molto bello. L'offerta dell'Al Hilal? Il Barça è il Barça, possiamo competere con tutti. In Arabia Saudita stanno facendo un buon lavoro e stanno investendo, ma il Barça è casa sua. Vogliamo Leo. Non offriremo cifre folli per questo o qualsiasi altro accordo. Cercheremo di far funzionare le cose con il piano di fattibilità, in attesa dell'approvazione. Dove giocherebbe Leo? Deciderà a Xavi, il miglior giocatore del mondo non è mai un problema".