Ronald Koeman resta sulla panchina del Barcellona. Lo ha confermato il presidente blaugrana Joan Laporta in un'intervista a RAC1: "Tutti, compreso lui, siamo scoraggiati. Come presidente ho valutato tutto, ho ascoltato le persone di fiducia e sono giunto alla conclusione che devo dargli fiducia come ho fatto con Rijkaard. È un culé come noi, ama il Barça ed è un mito di questo club. Xavi? Parlo spesso con lui perché siamo amici, come parlo spesso con Pep. Koeman è il nostro allenatore e siamo orgogliosi di lui. Luis Enrique: "Ripeto, sto con Koeman. Parlare di altri nomi non è corretto".