Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, torna a parlare della Superlega: "Il progetto Superlega è ancora vivo - dice, intervistato da Onze -. Tutte le pressioni e i tentativi di sanzioni da parte dell'Uefa sono andati a vuoto. I tre club che stanno difendendo il progetto stanno vincendo tutti i casi giudiziari. Certo, il progetto poteva essere presentato in maniera migliore. Molti club ci dicono di andare avanti perché conviene anche a loro. La UEFA non può fare nulla per impedire che il progetto vada avanti. Hanno chiuso le pratiche avviate e le sanzioni contro i club inglesi sono rimaste senza effetto. Sarà una competizione molto allettante, la più allettante al mondo, in cui i club ne trarranno grande vantaggio".