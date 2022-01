E' uno Joan Laporta determinato più che mai a riportare il Barcellona al massimo livello di competitività quello che, in occasione della presentazione alla stampa dell'ultimo arrivato Ferran Torres, ha rilanciato ulteriormente le ambizioni della società catalana sul mercato. La complicata situazione debitoria del club e soprattutto le difficoltà nel tesserare i nuovi giocatori a causa di un tetto salariale eccessivamente alto non sembrano arrestare il presidente blaugrana che, pur senza nominandolo, ha risposto senza mezze misure quando i giornalisti presenti gli hanno fatto il nome di Erling Braut Haaland.







LE PAROLE - "Tutto è possibile se si fa al meglio e, se si lavora bene, sono sicuro che le cose verranno fuori alla grande. Tutti i grandi calciatori si vedono con la maglia del Barcellona e il club sta recuperando il suo peso specifico anche sul mercato. Tutto il mondo si prepari al fatto che stiamo tornando ad essere un punto di riferimento, anche sui trasferimenti dei calciatori. Ho questa convinzione e l'arrivo di Ferran Torres ne è la dimostrazione", ha dichiarato Laporta.



SFIDA AL REAL - Un messaggio di sfida per le principali concorrenti in ambito internazionale ma soprattutto per il Real Madrid, che per la prossima stagione ha messo nel mirino la stella del Paris Saint-Germain Kylian Mbappé e che, a sua volta, è sulle tracce di Haaland. L'attaccante norvegese del Borsussia Dortmund non ha ancora deciso se a giugno lascerò o meno la Germania ma nelle scorse ore, da una località spagnola nella quale stava trascorrendo le vavanze, a qualche curioso che lo aveva interrogato sul suo futuro ha risposto: "L'anno prossimo giocherò nella Liga".