L'Arabia Saudita tenta Immobile: ma prima c'è l'Europeo da conquistare

Redazione CM

Si è ripreso la scena, a suon di gol. Quello contro il Cagliari è stato il nono in stagione, il terzo in campionato, il 200esimo in Serie A in 12 anni, ovvero la somma dei168 con la Lazio, più i 27 col Toro e più i 5 col Genoa. Ciro ha scacciato via il momento complicato, si è lasciato alle spalle i brutti pensieri e ora guarda con ottimismo ai prossimi mesi. I record personali per un attaccante contano molto, inutile girarci troppo intorno, ma ora sono i traguardi con la squadra ad avere la priorità. La Lazio ha bisogno dei suoi gol per i prossimi step di una stagione che ha tanto da dire e da dare. A partire dagli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco (andata il 14 febbraio all'Olimpico, ritorno il 5 marzo in Germania).



OBIETTIVO EUROPEO - Fare bene in quest'Europa che conta, provare a conquistare la prossima chiudendo tra le prime quattro. La concorrenza è forte ma con questo Immobile tutto è possibile. L'attaccante ex Borussia Dortmund, che festeggerà 34 anni il prossimo 20 febbraio, finalmente sta bene, la Lazio può contare su di lui. Un Immobile motivato, che vuole un posto nel gruppo azzurro che rappresenterà l'Italia al prossimo Europeo. Da Scamacca a Raspadori, i principali 'avversari' per un posto al centro dell'attacco non se la passano bene, Immobile è pronto a mettere la freccia, ad andare in Germania per recitare un ruolo da protagonista.



LA CHIAMATA DELL'ARABIA - Un posto in Champions con la Lazio, l'Europeo e, forse, l'Arabia Saudita. Che ci ha provato l'estate scorsa, che potrebbe tornare alla carica tra qualche mese. I soldi sul tavolo sono tanti, molti di più di quelli che gli garantisce il presidente Lotito, ovvero 4 milioni di euro netti. Al Shabab e Al Wheda hanno proposto un biennale da 18 milioni di euro netti, una cifra che, se ripresentata a giugno, difficilmente sarà ancora rifiutata.