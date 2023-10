L'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano ha dichiarato dopo la vittoria per 3-0 contro il Cagliari nel posticipo di campionato in Serie A: "Siamo partiti forte nel primo tempo, poi nella ripresa siamo un po' calati come a Frosinone. Ci può stare giocando ogni tre giorni, ma possiamo crescere anche sotto questo punto di vista".



"Quest'anno abbiamo cambiato 8/9 elementi rispetto alla scorsa stagione e non sarà facile ripeterci, ma continuando così possiamo dare del filo da torcere a tutti. La Fiorentina merita un livello alto, però non possiamo fare promesse. Firenze vuole sognare, godere e vincere".



"Finalmente si è sbloccato Nzola, ma prima ha fatto bene anche Beltran. Martinez Quarta e Duncan stanno giocando con personalità, complimenti".