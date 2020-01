Il Brescia è sempre più vicino al nazionale svedese under 21 dell'Orebro, Jake Larsson (classe 1999). Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il club del presidente Cellino sta poi trattando il centrocampista Davide Frattesi, in prestito all'Empoli (interessato a Tremolada) ma di proprietà del Sassuolo. Sempre sotto osservazione Benassi (Fiorentina), Saponara (Genoa) e Mathias Pereira Lage (Angers). In uscita Morosini verso il Frosinone, Curcio verso la Salernitana.