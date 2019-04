“Boateng mi ha parlato molto bene del Club, non è stato difficile prendere questa decisione. Dobbiamo valutare tutto, parlare ora del futuro non ha senso, sarebbe una mancanza di rispetto per la squadra che sta lottando per raggiungere traguardi importanti. Lavoreremo sodo per tornare quello che eravamo”. Rocco Maiorino, ex ds del Milan, si presenta così in conferenza stampa da nuovo dirigente del Las Palmas.