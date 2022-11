Mundo Deportivo lancia l’indiscrezione: il gioiellino 19enne del Las Palmas, Alberto Moleiro, sarebbe nelle mire del Liverpool. La squadra inglese sarebbe disposta a pagare la clausola rescissoria di 30 milioni di euro (che salirebbe a 60 in caso di promozione in Liga) per assicurarsi le prestazioni del giovane spagnolo, soffiandolo così al Barcellona, da tempo interessato al suo acquisto.