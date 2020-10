Ed è quanto capitato proprio lunedì mattina, con sette giocatori bianconeri che hanno deciso di lasciare il J Hotel: chi per tornare a casa (Gigi Buffon e Merih Demiral), chi per raggiungere il rispettivo ritiro federale (Rodrigo Bentancur, Juan Cuadrado, Danilo, Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo).- Qualunque sia stato in ogni caso il programma individuale non riguarda particolarmente la Juventus, una volta lasciata la bolla poi«Abbiamo ricevuto la segnalazione direttamente dalla Juventus, che ritengo si sia comportata in maniera esemplare da questo punto di vista. Il nostro compito ora è quello di notiziare alla Procura i nominativi di chi ha lasciato il luogo dell'isolamento», ha confermato Roberto, direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl Citta di Torino. Vien da sé che chi ha già raggiunto il ritiro della rispettiva Nazionale, magari al di là dell'oceano, non abbia seguito alla lettera quanto dovuto o comunque accelerato troppo i tempi, anche se su questo lo stesso Testi smorza in anticipo le future polemiche in arrivo: «Non penso che sia stato commesso niente di così grave, se qualcuno dovesse aver preso magari un volo privato pagherà una multa e non credo che dei calciatori possano aver problemi a farlo».Intanto alla Continassa il lavoro nella bolla prosegue per tutto il resto della squadra, anche per altri giocatori convocati dalle rispettive nazionali:dopo la notizia di due positivi al Covid-19 riscontrati nella giornata di sabato scorso dello staff esterno.