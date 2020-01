Omar Daffe, il portiere dell’Agazzanese (Eccellenza emiliana, girone A), il 24 novembre aveva lasciato il campo di Bagnolo in Piano dopo aver ricevuto una pesante offesa razzista giunta dalla tribuna. Il suo gesto aveva fatto presto il giro di tutta Italia e non solo, con tanto di servizi sui Tg sport Rai e presenza alla trasmissione di Fabio Fazio, "Che tempo che fa".



Ora ecco la svolta, come raccontato dal Resto del Carlino: Daffe è stato assunto a tempo indeterminato a Milano come responsabile dello staff del nuovo Ufficio Antirazzismo della Lega Nazionale Professionisti di Serie A. Daffe, 38 anni, senegalese di nascita ma italiano dal 2008, si occuperà di creare e sviluppare campagne contro il razzismo a livello del massimo campionato italiano. La nuova campagna partirà in marzo e porterà lo staff a organizzare incontri di sensibilizzazione destinati soprattutto alle tifoserie.



"Cercheremo di studiare in particolare i modelli stranieri - dice Daffe - in Inghilterra, per esempio, in caso di gesto discriminatorio ti prendono e ti portano via. E chi lo fa rischia pure il posto di lavoro".