L'Ascoli insegue la salvezza senza bomber: l'infortunio di Pedro Mendes pesa

Se lotti per restare in Serie B e devi farlo senza il tuo miglior attaccante, non è di certo semplice. Per info rivolgersi all', ritrovatosi privo dinel momento cruciale della stagione. I marchigiani sono impegnati nella corsa per garantirsi quantomeno la partecipazione al Playout, ma classifica e sfortuna non giocano di certo a favore della squadra allenata da Massimo Carrera.Pedro Mendes, portoghese classe 1999 acquistato dal Rio Ave nel 2022, finché non si è fatto male ha tenuto a galla il Picchio:abbinando tecnica, versatilità e capacità realizzative, rivelandosi una risorsa primaria nel complicato cammino dei bianconeri.

Il 3 marzo, però, l'imprevisto che attaccante, compagni, allenatore e tifosi speravano di non dover fronteggiare: durante, Mendes ha accusato un infortunio muscolare che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca. Diagnosi impietosa:, con conseguente necessità di intervenire chirurgicamente. Il lusitano è stato operato il 22 marzo a Barcellona e per lui, adesso, la stagione dovrebbe essersi conclusa.Un fuoriprogramma che sa di mazzata, soprattutto se si considera che. Insomma, dietro a Pedro il vuoto. Ma guai a ricordarlo a Carrera, giunto nelle Marche e ben presto privo del suo uomo migliore: "Sono un attaccante, in area devo essere più dinamico possibile - aveva spiegato il portoghese a febbraio alla Gazzetta dello Sport - La palla mi può arrivare alta, bassa, bella o brutta, ma devo trattarla bene perché può essere l’unica della partita e quindi è la più importante del mondo".

Pedro Mendes - seppur nel suo piccolo - si è preso Ascoli un po' comeha fatto col Milan: ". Ora ci sentiamo meno, lui è in Serie A e io in B. Chissà, magari un giorno giocheremo insieme, o ci sfideremo". Nel frattempo, c'è un infortunio da smaltire e la salvezza dell'Ascoli da centrare.