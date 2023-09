Non ha sbagliato i cambi (fuori De Ketelaere, Lookman e Zappacosta), è che sono entrati malissimo i sostituti (Scamacca, Pasalic e Zortea)., che avevano pareggiato all’inizio di ripresa con Lookman,(praticamente irraggiungibili) e da consentire alla Fiorentina di rinascere come aveva fatto già una volta nel primo tempo (da 0-1 all’1-2) e vincere una partita dura, complicata, combattuta (3-2).(entrato per Nico Gonzalez) risolvendo di punta un flipper in area bergamasca. Ad innescarlo è stato Adopo che è stato centrato da una palla destinata ad uscire dall’area. Un mezzo infortunio per un calciatore entrato solo un minuto prima (aveva preso il posto di Koopmeiners) e che pure fino alla fine ha sbagliato passaggi o si è intestardito in dannosi dribbling prolungati (è un centrocampista, dovrebbe far viaggiare la palla con maggiore precisione).. Nonostante i cinque gol, ho qualche esitazione a definirla una bella o spettacolare partita, visto che nel primo tempo è stata attraversata da lunghe pause e da un ritmo non esattamente britannico., nonostante sia andata per prima in vantaggio (20’, Koopmeiners, su assist di De Roon) e non abbia subito nemmeno un tiro in porta fino alla mezz’ora. Purtroppo per Gasperini e i suoi ragazzi, al primo errore difensivo (linea statica con difesa schierata su punizione leggibile), Nico Gonzalez è saltato più in alto di tutti, facendo torre per Bonaventura che ha protetto palla prima di scaricarla alla destra di Carnesecchi.Era il 35’ e, in meno di dieci minuti, i viola hanno creato un altro pericolo (tiro di Martinez Quarta deviato da Carnesecchi) e poi sorpassato l’Atalanta. Sul secondo gol subìto, l’errore più evidente è stato di Scalvini (battuto da Martinez di testa), ma quello non meno grave l’ha commesso Zappacosta che ha lasciato a Duncan la possibilità del cross.. Prima, e per ben due volte, Lookman ha minacciato Terracciano. Poi, al culmine di un’azione superlativa (Ruggeri, De Roon, Lookman), ha pareggiato con il centravanti, grazie ad un destro secco e violento. Italiano ha risposto ai cambi di Gasperini togliendo Nico Gonzalez e Mandragora per Kouamé e Arthur. E, due minuti prima del gol decisivo, inserendo Beltran e Biraghi per Nzola e Dodo.. Carnesecchi ha dovuto sbrigare molto più lavoro che nel primo tempo (su tutto un grande deviazione per un tito di Brekalo) e la Fiorentina ha spinto con esemplare continuità.