Uno scontro diretto per l'Europa. Fiorentina e Atalanta si affrontano alle 18 in un match valido per la 4ª giornata di Serie A. La Viola di Italiano vuole dimenticare il 4-0 rimediato dall'Inter prima della sosta e trovare il secondo successo stagionale (contro il Genoa alla prima giornata, completa il pareggio con il Lecce alla seconda), i bergamaschi di Gasperini invece sono a quota 6 punti dopo il successo contro il Monza nel turno precedente.



STATISTICHE - L’Atalanta è rimasta imbattuta in 11 delle ultime 14 sfide di Serie A contro la Fiorentina (6 pareggi, 5 sconfitte); tuttavia, nei quattro confronti più recenti, ha vinto solo una volta (1-0 il 2 ottobre 2022, con una rete di Ademola Lookman). La Fiorentina ha vinto 36 partite casalinghe in Serie A contro l’Atalanta (15 pareggi, 9 sconfitte), solo contro il Bologna (39) ha ottenuto più successi interni nella competizione. L’Atalanta ha vinto due delle ultime quattro trasferte di Serie A contro la Fiorentina (1 pareggio, 1 sconfitta), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle 37 precedenti gare disputate sul campo dei viola, giocate tra il 1962 e il 2018. La Fiorentina ha pareggiato la prima partita casalinga di questo campionato e in tutte le precedenti tre stagioni di Serie A ha sempre ottenuto un successo nelle prime due gare interne. L’Atalanta ha mantenuto la porta inviolata in due delle prime tre partite di questo campionato; l’unica volta in cui i bergamaschi hanno collezionato tre clean sheet nelle prime quattro gare di una stagione di Serie A è stata nel 2008/09, con Luigi Delneri in panchina.



Calcio d'inizio alle 18, su Calciomercato.com la diretta di Fiorentina-Atalanta.