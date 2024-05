L'Atalanta è tornata a Bergamo: tifosi in delirio all'aeroporto VIDEO

Gian Piero Gasperini e i suoi eroi sono di nuovo a Bergamo. Con una coppa, l’Europa League, da esibire ai tifosi che dalla serata di ieri non hanno smesso di festeggiare la storica affermazione dell’Atalanta sul Bayer Leverkusen. Nel primo pomeriggio, è atterrato presso l’aeroporto di Orio al Serio il volo proveniente da Dublino con l’intera delegazione nerazzurra, accolta da circa 300 sostenitori bergamaschi, che hanno intonato cori e colorato tutto l’hub con sciarpe e bandiere.







BERGAMO IN DELIRIO - La squadra si è concessa qualche minuto sulla pista dell’aeroporto per posare nuovamente col trofeo dell’Europa League e raccogliere l’abbraccio della propria gente. Il pullman della squadra è stato successivamente scortato all’uscita del terminal da centinaia di persone pazze di gioia, ma la festa non finisce qui, visto che anche presso il centro sportivo di Zingonia i giocatori e l’allenatore dell’Atalanta sono attesi da un popolo in delirio.