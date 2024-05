L'Atalanta vince e cambia i connotati alle coppe europee: sorride il Benfica, tutte le conseguenze

53 minuti fa



La vittoria dell'Atalanta per 3-0 sul Torino non ha solo il risultato di estromettere la Roma dalla Champions League: c'è una serie di verdetti che scaturiscono dal successo della Dea per quel che riguarda le coppe europee.



IL BENFICA RINGRAZIA - Il posto che sarebbe stato della Roma (che giocherà in Europa League) viene preso dal Benfica, che ha chiuso secondo in campionato dietro lo Sporting Club di Lisbona ma festeggia l'accesso diretto alla massima competizione europea.



GLI ALTRI VERDETTI - Meno felici Slavia Praga e Salisburgo, che dovranno partire dal terzo turno di qualificazione alla Champions anziché dal secondo. Gli scozzesi degli Hearts partiranno dai playoff di Europa League, mentre gli ucraini del Kryvbas dal terzo turno di qualificazione all'Europa League.