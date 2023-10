Quando Corvino si muove non lo fa mai a caso. Osserva, studia, viaggia, fiuta l'affare e tac, affonda il colpo. Una lista infinita di talenti pescati negli anni, da Vucinic a Krstovic, perché: "puoi sbagliare la moglie, ma non l'attaccante e il portiere”. Il dirigente del Lecce non se la cava niente male neanche con i terzini, sinistri per la precisione. Per informazioni chiedere a Patrick Dorgu, uno degli ultimi gioielli pescato a poco e valorizzato in giallorosso. Dopo uno scudetto vinto con la Primavera, quest'anno il classe 2004 è salito definitivamente in prima squadra e D'Aversa lo sta alternando a Gallo sulla fascia mancina. Il Lecce ha investito 200mila euro per prenderlo dal Nordsjaelland nell'estata 2022, oggi Corvino si sfrega le mani pensando a una nuova plusvalenza.



SCOUT IN UNDER 21 - Per Dorgu hanno già iniziato a muoversi alcuni top club europei. Il primo a prendere informazioni sul ragazzo è stato il Liverpool di Jurgen Klopp, ma occhio alla concorrenza dalla Spagna: due giorni fa alcuni scout dell'Atletico Madrid hanno preso un volo di andata e ritorno per Budějovice, scelta come capitale della cultura nel 2028. Obiettivo del viaggio era studiare da vicino Dorgu, titolare nella Danimarca Under 21 che ha pareggiato 0-0 in casa della Repubblica Ceca nella gara di qualificazione all'Europeo. Patrick è rimasto in campo poco più di un'ora prima di essere sostituito, gli osservatori dell'Atletico hanno preso appunti in vista di gennaio.

- Nulla di nuovo per quel vecchio volpone di Corvino, che sorride pensando all'ennesimo colpo messo a segno., ma se dovesse arrivare una proposta convincente già nel mercato di gennaio non è escluso che possa partire prima. Il Lecce mette la freccia a sinistra, Dorgu accende il turbo: Liverpool e Atletico Madrid l'hanno già messo nel mirino.