Latte Lath, attaccante di proprietà dell'Atalanta ora alla Pistoiese, parla a Europacalcio.it della sua stagione e del passato con Zeman a Pescara: "Pistoiese? Quando ho saputo che sarei venuto qui sono stato davvero molto contento. La Pistoiese è sempre stata la mia prima scelta, è società seria e sempre a tua disposizione. Quindi dico che l’impatto è stato molto positivo. Con Indiani mi trovo molto bene, mi sta dando tanto fiducia".



SUL PESCARA - "Ho avuto un infortunio che non mi ha permesso di dare una mano alla squadra e basta, nulla di più. Purtroppo quel guaio fisico si è protratto più in là di quello che pensavamo all’inizio. Zeman? E’ molto bravo infatti. Per gli attaccanti, come sentivo dire prima di andare a Pescara, ci sa davvero fare. Ci capitava sempre di andare a tirare in porta almeno dieci-dodici volte. Su questo aspetto davvero nulla da dire".