La crisi di Christiannon ha fine e per fare chiarezza sul suo futuro ha parlato anche la storica bandiera daneseche, Intervistato dal portale TV3 Sport, ha provato ad insinuare che sia l'Inter a non voler più puntare su di lui.al fatto che non si adatti tatticamente. Prima di tutto, è ovviamente un ottimo giocatore. Ma da un punto di vista tattico, neanche io capisco. Ha due centrocampisti di controllo dietro di lui e davanti ha un gigante come Romelu Lukaku che si muove molto e Lautaro Martinez valido tecnicamente. Poi ci sono anche i terzini"."Allora ci possono essere tante altre cose dietro. Mentalmente e culturalmente e cose del genere. Ma tatticamente non ci credo che non riesce ad adattarsi"."Se ci sarà mai una fina alle crisi? Non lo so, ovviamente visto quanto poco gioca adesso... Poi vedo che la stampa locale, specie la Gazzetta dello Sport che è di Milano, ha dei giornalisti che stanno già iniziando a scrivere che la sua esperienza si sta concludendo. Loro otterranno queste informazioni da qualche parte, ma anche dal club"."Credo che potrebbe nascere per lui la voglia di guardarsi intorno per qualcosa di nuovo. Ma non è neanche facile. Non è facile trovare un club che vuole pagare un sacco di soldi per Eriksen, considerando quanto poco ha giocato".