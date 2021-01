La Pupa e il Secchione e viceversa è ufficialmente partita con la nuova stagione e tante novità. In conduzione non c'è più Ruffini, ma c'è invece Pucci e al suo fianco, oltre alla celebre pupa Francesca Cipriani si alterneranno delle ospiti d'eccezione, delle madrine vip.



La prima puntata ha visto come madrina d'eccezione la splendida modella abruzzese Laura Cremaschi. Amicissima di Verratti, tifosa della Roma e spesso dentro a numerosi rumors legati ad altri calciatori, non ultimo quello con Theo Hernandez. Presente in esterna per il car wash, ha rubato la scena.



Ecco le sue foto.