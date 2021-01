Laura Antonelli, 19enne di Pomezia (Roma) è delle protagoniste del programma La Pupa e il Secchione e viceversa 2021, in onda in prima serata su Italia 1 ogni giovedì, a partire dal 21 gennaio, con la conduzione di Andrea Pucci. Today.it riporta un profilo di Laura: "Una giovanissima e verace ragazza di provincia, da sempre poco dedita allo studio, ma tanto bella quanto inconsapevole delle sue doti di fascino e sensualità. Ha la risata sempre pronta, adora essere al centro dell’attenzione. Come principe azzurro sogna un calciatore: bello, generoso e 'meglio se ricco'. Ha poche amiche perché, secondo lei, le ragazze sono invidiose della sua bellezza". Sul suo profilo Instagram ufficiale, che ha un seguito di 87 mila followers, possiamo ammirare le bellissime foto di Laura.



