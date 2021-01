Vero o Falso, dopo le rivelazioni piccanti di Oriana Sabatini anche Wanda Nara non si è lasciata scappare questa challenge di Instagram. La bionda procace agente e moglie dell'ex attaccante dell'Inter Mauro Icardi si è lasciata andare in risposte senza peli sulla lingua e che hanno svelato diversi dettagli, alcuni piccanti, della sua vita privata.



LA STOCCATA ALL'INTER - "Se mi ha fatto male lasciare Milano? Per nulla. Ho sempre saputo fosse la cosa migliore...per continuare a crescere in ogni aspetto".



IL VIDEO HOT E L'INFEDELTA' - “È vero che hai battuto Google e Yahoo in un processo per un video erotico? Vero. Sei stata infedele? Vero... alcune volte"