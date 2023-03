Armand Laurienté è uno dei giocatori più importanti del Sassuolo ma in estate è stato vicino a vestire la maglia del Torino. Perché l'affare non è andato in porto? Lo ha spiegato lo stesso attaccante francese a SassuoloNews.net:



"Mi piaceva lo stile della società e la filosofia di gioco del Sassuolo. E poi hanno veramente creduto in me fin dall’inizio della trattativa, decisamente lunga e complicata. Sono davvero contento della scelta che ho fatto".