Magic moment per Lautaro Martinez. L'attaccante argentino ha trascinato l'Inter in finale di Europa League, segnando una doppietta nel 5-0 allo Shakhtar Donetsk di ieri sera a Colonia. Dove venerdì si giocherà la finale contro il Siviglia.



Nell'attesa El Toro può pensare anche alla sua fidanzata Agustina Gandolfo, che è incinta e lo farà diventare papà. Lautaro ha esultato mettendosi il pallone sotto la maglia e il dito in bocca, per poi fare con le mani il segno della A: la lettera iniziale del nome della sua bella.