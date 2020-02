Mario Martinez, padre di Lautaro, attaccante dell’Inter, parla a El Intransigente del passaggio di suo figlio dal Racing de Avellaneda ai nerazzurri: “C’è stata tanta emozione ed orgoglio perché sapevamo che quello era il suo sogno e fu qualcosa di particolare, perché ci siamo dovuti separare da lui. Suo fratello maggiore è stato quello che ha accusato di più il colpo perché erano molto legati, hanno sempre fatto tutto insieme. A quel tempo soffriva di epilessia, la separazione gli ha causato delle convulsioni ed è stato curato. Ora per fortuna va tutto bene, ma in quel momento era come se una parte di lui fosse stata strappata via”.