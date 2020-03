Il Barcellona vuole davvero Lautaro, ma forse questo preciso momento storico, per il club catalano, è quello meno opportuno per affrontare una spesa del genere. Questo è quanto scrive la versione odierna della Gazzetta dello Sport.“Non è l’ora di giurarsi amore eterno, o forse non lo è mai nel mondo del calcio. Però i segnali che arrivano quasi quotidianamente da Barcellona vanno interpretati. All’Inter stanno provando a decriptarli. E una spiegazione, almeno possibile, se la sono data.Altrimenti non si spiegherebbero le notizie secondo cui i catalani sarebbero disposti a inserire due, addirittura tre contropartite nell’affare. Ecco: non è da qui, semmai, che partirebbero i discorsi di Marotta e Ausilio. I parametri economici dell’eventuale affare sono noti. La strada sarebbe lunga e tortuosa, nel caso.Ci sono alcuni giocatore che in assoluto non dispiacciono. Il nome di Vidal è fin troppo semplice da ipotizzare, ma lo stesso Semedo è un profilo da seguire. Insomma: l’Inter sa di avere un tesoro in casa. Comunque vada. In caso di permanenza, Conte potrebbe ancora lavorare su un giocatore con margini infiniti di miglioramento. In caso di separazione,