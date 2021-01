Al termine della vittoria contro il Benevento, Lautaro Martinez ha parlato a Dazn: "Nel primo tempo è stata una partita tosta, abbiamo segnato su punizione. Poi l'abbiamo gestita meglio, segnando i gol che ci eravamo mangiati prima. Siamo contenti di tre punti. L'importante è se l'Inter vince, per questo sono contento. Siamo un gruppo unito. Io sono un attaccante, devo fare gol. Lavoro per la squadra, a volte si sbaglia. Devo cercare di migliorare, devo farlo ogni giorno per il bene dell'Inter e spero che il mister lo veda".



SU LUKAKU - "Per noi è importante, l'ha dimostrato: anche con un livello più basso ha fatto due gol. Siamo contenti quando vince l'Inter".



SUL RINNOVO - "Stiamo cercando quello, io sono contento qua: la gente si è comportata bene con me, il mister e la società mi danno fiducia. Cerco di dare il meglio in campo, quello che è fuori si risolve".