L'attaccante argentino dell'Inter, Lautaro Martinez ha dichiarato dopo la vittoria per 4-3 sul campo della Fiorentina: "Abbiamo fatto un'ottima partita soprattutto a livello di cattiveria e personalità, contro una squadra fisica come la loro. Ci siamo difesi bene, ma dovevamo chiuderla prima".



"Nello spogliatoio ci siamo detti delle cose in faccia, abbiamo fatto una riunione importante in cui tutti hanno detto il loro pensiero. Da lì è tornata la vera Inter, ma dobbiamo ancora recuperare in classifica. Il mio futuro? Spero di diventare una bandiera, ho un contratto qui e penso solo ai colori nerazzurri".