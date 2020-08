Intervistato dai canali Uefa, il centravanti dell’Inter, Lautaro Martinez, ha parlato della finale di venerdì sera e del suo rapporto con Antonio Conte.“Sono felice perché venerdì potremmo raggiungere un nostro obiettivo, cioè alzare un trofeo.Qui in Germania è stato fantastico, è stato un anno complicato ma siamo felici per quello che abbiamo raggiunto da quando è iniziato tutto.L’Inter sta crescendo come collettivo,, sarebbe molto speciale. E’ la mia prima finale. Potrebbe essere il primo trofeo della mia carriera”.“Conte? Lo ringrazierò sempre perché mi ha subito chiamato quando è arrivato all’Inter, mentre io ero in vacanza dopo la Copa America.Speriamo di poter continuare su questa strada”.“Che Siviglia mi aspetto? Un duro rivale, che fa grande pressing e si muove lungo tutto il campo giocando un grande calcio. Per questo sono arrivati in finale. Dobbiamo studiarli, dobbiamo allenarci e prepararci come abbiamo fatto in tutte le altre partite per poterci opporre alle cose che fanno bene e contrattaccare approfittando delle occasioni. Il Siviglia ha giocato molte finali e c’è un motivo, significa che è una squadra seria, una squadra che gioca bene.