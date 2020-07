Il Barcellona ha frenato la trattativa per Lautaro Martinez, che nel frattempo si è un po' perso. Secondo la Gazzetta dello Sport, a fine stagione l'Inter offrirà il rinnovo del contratto all'attaccante argentino con un aumento d'ingaggio fino a 5,5 milioni di euro netti all'anno: il doppio dell'attuale stipendio, ma la metà dei soldi promessi dal Barça al Toro. L’interesse del Manchester City non sembra aver la possibilità di concretizzarsi. In alternativa l'Inter valuta altre cessioni top, come quelle di Skriniar e Brozovic.