L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione sulle difficoltà dell'attacco dell'Inter.



“Quante volte vi sarà capitato, provando ad accedere ad internet, di vedervi apparire una schermata con l’errore 403, vale a dire «accesso negato alla rete». Ecco: è quello che sta succedendo all’Inter. Perché 403 sono i minuti consecutivi senza lo straccio di un gol segnato, un’involuzione che neppure nei peggiori incubi per una squadra che sapeva segnare con gli occhi bendati. E sì, accesso negato alla rete anche per Dzeko e Lautaro, problemi di connessione evidenti, la sensazione di non sapersi rendere neppure pericolosi, di non riuscire più neppure a rovinare i pensieri altrui, oltre che le giocate”.