rimediato fra le polemiche a San Siro contro la Juventusdove il day after, oltre all'episodio da rigore che ha coinvolto Dumfries, Alex Sandro, l'arbitro Mariani e il Var,sul rendimento di alcuni dei giocatori chiave di questa rosa. Se il risultato è rimasto in bilico fino agli ultimi minuti scoperendo il fianco poi all'episodio del pareggio, è dovuto anche adnel momento in cui si è trovata a gestire le proprie azioni offensive:in molte voci statistiche.(meno perfino di Handanovic), nessuno in area di rigore e solo 3 sulla treqarti offensiva. A questo si aggiungono, solo 7 passaggi riusciti su 9 e la maggiorparte verso la propria porta,Una garache evidenziaaveva iniziato la stagione con il botto con 5 gol in 6 partite di Serie A, responsabilizzato probabilmente dall'addio di Romelu Lukaku e dal ruolo centrale che anche la trattativa per il rinnovo del suo contratto gli stava garantendo in nerazzurro.a che lo ha rispedito a Milano all'ultimo per la gara contro la Lazio in cui, suo malgrado è stato protagonista dell'azione (poco lucida) che poi ha lanciato il contropiede che ha portato al gol di Felipe Anderson con Dimarco a terra. Quindi i 90 minuti in ombra con lo Sheriff e i 72 minuti con la Juve.perché difficilmente abituato a giocare tutte queste partite in così pochi giorni. Inoltre con la presenza dimentre la verticalità di Lukaku nella passata stagione gli consentiva di essere più al centro del gioco. Due problemi che Inzaghi dovrà provare a risolvere nel più breve tempo possibile. A questa Inter serve il miglior Lautaro per provare a colmare il gap con Milan e Napoli.