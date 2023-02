Coppa o campionato non fa alcuna differenza,. Finalmente, direbbe qualche tifoso nerazzurro., uno che ti fa partire dall’1-0, quando c’è di mezzo una stracittadina. Ne sa qualcosa Abate, negli anni divenuto la vittima preferita del Principe. E Lautaro è argentino come lui, come lo è anche Icardi, un altro che nei derby qualche dispiacere ai rossoneri lo ha arrecato.: “Non possiamo lasciare capitano chi non mostra appartenenza”.. Un problema di cui tutti in società erano a conoscenza. Conoscenza che ha portato poi a riconoscenza e, non a caso, oggi Lautaro è il nuovo capitano., una bella è una brutta notizia insieme, perché in una Serie A vittima di continui assalti,. Una cosa però è certa, il contratto del Toro è blindato e l’Inter può dormire sonni tranquilli. Il Milan, invece, un po’ meno. Così come Kjaer e Tomori, che contro di lui alternano scivoloni.