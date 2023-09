La festa dell'non si ferma dopo la strepitosa vittoria con il Milan nel derby. Un ruggito per ribadire la supremazia cittadina e lanciare un chiarissimo segnale alle rivali per lo scudetto, ma anche l'occasione dei singoli per mettersi in mostra. Lo hanno fatto alla grandissima, si sono potuti togliere una soddisfazione. E poi c'è, silenziosamente decisivo anche nel 5-1 di San Siro. Fa quasi strano, dopo i cinque gol nelle prime tre giornate, non vedere il nome dell'argentino tra i marcatori della squadra di Inzaghi,: sua la geniale apertura per Dumfries che dà il la al gol di Thuram, suo l'assist per il 3-1 di Mkhitaryan e il suo movimento libera spazio per il quinto gol di Frattesi. Il tutto condito da un atteggiamento da leader, come presuppone la fascia da capitano ereditata dopo il ritiro di Handanovic e l'addio di Brozovic: sostegno costante ai compagni e piccoli gesti, come l'abbraccio a Calhanoglu dopo il rigore trasformato, che proprio il turco ha voluto calciare respingendo la richiesta del Toro.- Il 2022 era stato un anno importantissimo tra Inter e Argentina, con cui ha vinto il Mondiale in Qatar, ma il 2023 ha dato ulteriori conferme, come se ce ne fosse ancora bisogno. La maturazione di Lautaro è completa, dal punto di vista calcistico e dal punto di vista della personalità e questo ha permesso all'argentino di entrare con merito tra ie di imporsi come la costante assoluta dell'Inter, ribaltando anche la narrativa che aveva accompagnato i primi anni in nerazzurro. In principio gli alti e bassi da alternativa di Icardi, poi l'esplosione con Romelue la nascita dellanella quale, però, il Toro era considerato fondamentalmente la spalla del belga. Martinez brilla perché c'è Big Rom, l'assunto per molti. Via Lukaku dentro Edin, la coppia trova comunque la quadra e ingrana reggendo anche al ritorno dell'ex Lukaku. Due indizi fanno una prova, il terzo lo ha regalato la, la nuova coppia con Marcusche già ha stregato i tifosi nerazzurri. Cambia il compagno di reparto, non cambia il risultato. Lautaro non è più il giocatore che beneficia di un altro nove di fianco,e i centrocampisti trovano i giusti spazi per inserirsi.P - Tutto ruota attorno a Lautaro,. Nei piani dell'Inter il Toro è il punto fermo intorno a cui costruire. Dimenticata la trattativa con ilche poteva portare l'argentino lontano da Milano, respinte in estate le avances del(era alla ricerca di un 9 dopo l'addio di Benzema, ma gli oltre 100 milioni di euro paventati per il cartellino di Martinez hanno raffreddato l'interesse dei blancos) e rifiutate anche le ricchissime offerte arrivate dall'Arabia Saudita. Società e giocatore concordi nell'andare avanti insieme e presto potrà entrare nel vivo anche il discorso relativo al. "Il rapporto con l'Inter è ottimo, dobbiamo lavorare insieme per. Per ora il club non mi ha chiamato, ma credo che lo farà perché tutti vogliamo il massimo per un top come Lautaro. L'Inter sta compiendo uno sforzo importante per rinnovare la rosa e farà uno sforzo anche per valorizzare un top mondiale come Lautaro", raccontava alla fine di luglio l'agente dell'attaccante,. E in effetti un ulteriore riconoscimento lo aspetta Lautaro, attualmentenonostante ia stagione percepiti (contratto fino al 2026): quel titolo spetta, seppur di poco, a Calhanoglu (), ma la situazione è destinata a cambiare. Non c'è fretta o timore di inserimenti esterni, ma l'Inter è pronta ad aprire il dossier Lautaro per spegnere ogni dubbio sul futuro del suo capitano, ancora a fortissime tinte nerazzurre.