Il derby vinto dominando e con un 5-1 roboante rifilato al Milan ha dato un'enorme dose di fiducia e serenità a Simone Inzaghi e a tutta l'Inter che ora si prepara a scendere in campo in Champions League con certezze consolidate dai risultati di questo inizio di stagione. A San Sebastian contro la Real Sociedad l'allenatore nerazzurro difficilmente opterà per qualche cambio di formazione e tenderà a confermare la squadra che si è imposta sabato pomeriggio. C'è però un ruolo, che è più che delicato nella gestione difensiva della rosa, in cui si potrebbe scatenare il primo "tormentone staffetta" stagionale: quello fra Darmian e Pavard.



DARMIAN TITOLARISSIMO? - I tifosi interisti da qualche anno sono pronti a erigere una statua a Matteo Darmian. L'ex Milan arrivato in punta di piedi dal Parma ha saputo inserirsi con personalità nello spogliatoio, facendo dimenticare il suo passato rossonero, entrando nei cuori dei tifosi grazie a prestazioni solide, semplicità nelle giocate e mai una dichiarazione fuori posto. È perfino riuscito a far dimenticare il fatto che è arrivato come terzino, si è adattato a braccetto e ha soppiantato senza sfigurare il "traditore" Skriniar. La scorsa stagione è stata magica, l'inizio di questa un po' meno incisiva, con qualche sbavatura come quella sul gol di Leao che avrebbero potuto rimettere in partita il Milan nel derby. Non è accaduto anche perché quello, sostanzialmente, è stato l'unico vero errore della squadra in fase difensiva (insieme alla sgroppata di Theo ad inizio gara).





PAVARD SCALPITA - Darmian è e resta il titolarissimo e non ci aspettiamo oggi lo stravolgimento tattico in vista della gara di Champions, ma alle sue spalle, inevitabilmente, inizia a scalpitare Benjamin Pavard, l'acquisto più caro dell'ultima sessione di calciomercato del club nerazzurro. Come Darmiannasce terzino, ma vuole cambiare la sua carriera in difensore centrale. Gli automatismi li sta imparando e presto la sua chance arriverà. Quando? Probabilmente già contro l'Empoli alla terza partita in 7 giorni in programma domenica alle 12.30. E da lì in poi inizierà per davvero il primo "tormentone staffetta" fra due potenziali titolarissimi di una rosa diventatata profonda.