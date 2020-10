Serviva vincere, e i 3 punti sono arrivati. L’Inter torna da Genova soddisfatta dopo il pareggio in Champions con il Borussia Monchengladbach. Nessun gol subito, Darmian nota lieta, Lukaku sempre più letale e protagonista assoluto.. L’attaccante argentino al Ferraris è apparso impreciso e nervoso. Una frustrazione culminata al momento del cambio con Pinamonti, al 72’:, secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport,poco prima del cambio il difensore aveva sbagliato un passaggio che avrebbe lanciato l’argentino verso la porta. In ogni caso nell’arco della partita non erano mancate altre frizioni:“Lautaro ha giocato per la squadra come sempre, con lui ho un ottimo rapporto e il suo palo in Coppa trema ancora - ha detto Conte al termine della gara - . L’episodio alla fine me lo hanno riferito, ma non ce l’aveva con me: o era arrabbiato per la sua prestazione o con un compagno. Comunque sono professionisti, a volte qualche parolina può scappare. L'importante è chiarirsi e quando finisce la partita sono più amici di prima”.: martedì l’Inter sarà impegnata a Kiev contro lo, in una partita importante per il prosieguo dell’avventura in. Lautaro è a secco da tre match, e con il Borussia Monchengladbach ha colpito un palo con un girata spettacolare: ora manca davvero solo il gol.