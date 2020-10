sul campo del Genoa, dopo il pareggio contro la Lazio e la sconfitta nel derby., come non gli era mai successo fin qui tra campionato e Champions. Giusto così, perché, malgrado il rientro a sorpresa di Ranocchia, rivelatosi tra i migliori prima ancora di essere decisivo nell’azione del raddoppio. Troppo netta è stata la differenza di valori tra una squadra che punta allo scudetto e una che punta alla salvezza e semmai, proprio per questo, l’unica colpa di Lukaku e compagni è stata quella di faticare troppo prima di sbloccare lo 0-0.- Tanto rumore per nulla. Si potrebbe riassumere così, infatti, il primo tempo dell’Inter che ha attaccato dall’inizio fino all’intervallo ma senza mai impegnare Perin. Tanti cross di Darmian dalla destra e Perisic dalla sinistra, per Lukaku e Lautaro, ma tutti inutili perché al momento decisivo c’è stato sempre un difensore rossoblù pronto ad anticipare i nerazzurri. Zapata, centrale tra Goldaniga e l’ottimo Bani, ha diretto alla perfezione il reparto arretrato con l’aiuto di Czyborra e Ghiglione e in spazi stretti è stato impossibile per gli attaccanti di Conte trovare il varco calciare a rete.. Nonostante ciò, Eriksen è stato l’unico a cercare di spezzare la monotonia con un paio di lanci lunghi, prima per Perisic e poi soprattutto per Darmian, mentre alle sue spalle i due centrali Vidal e Brozovic hanno ruminato calcio a basso ritmo giocando troppo in orizzontale.Nemmeno Ranocchia, rilanciato al posto di De Vrij, immaginava un rientro così tranquillo al centro della difesa tra D’Ambrosio e il recuperato Bastoni, mentre Handanovic poteva fare lo spettatore come non gli era mai successo fin qui dall’inizio della stagione.Con Luca Pellegrini al posto di Czyborra, dopo l’intervallo, il Genoa sembrava più coraggioso. MaE Lukaku è stato bravissimo ad aggiustarsi il pallone dal destro al sinistro, aggirando il numero 5 Goldaniga prima di infilare Perin con il suo gol numero 5 in 5 giornate di campionato. Grande gol da grande attaccante, bravo anche a sfruttare la prima disattenzione della difesa rossoblù.Radovanovic, Zajc e Micovshi per Behrami, Badelj e Pjaca sono stati gli ultimi cambi di Maran per cercare un immeritato pareggio. Di motivo ben diverso è stato invecee infatti poco dopo è arrivato anche il secondo gol, con un doppio colpo di testa, da calcio d’angolo prima di Ranocchia e poi di D’Ambrosio, alla sua seconda rete in campionato. E il resto è stato puro contorno. In attesa di sapere se la Juventus riuscirà a fare altrettanto col Verona.Marcatori: 19’ st Lukaku (I), 34’ st D’Ambrosio (I).Assist: 19’ st Barella (I), 34’ st Ranocchia (I).Perin; Bani, Zapata, Goldaniga; Ghiglione, Behrami (16’ st Zajc), Badelj (16’ st Radovanovic), Rovella (39’ st Melegoni), Czyborra (1’ st Pellegrini); Pandev, Pjaca (20’ st Shomurodov). All. R. Maran.Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Darmian (36’ st Kolarov), Vidal (36’ st Nainggolan), Brozovic, Perisic (13’ st Hakimi); Eriksen (13’ st Barella); Martinez (27’ st Pinamonti), Lukaku. All. A. Conte.Arbitro: D. Massa di Imperia. Var: M. Di Bello di Brindisi.Ammoniti: 40’ pt Martinez (I); 41’ st Bani (G).