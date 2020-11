Lautaro Martinez ha raggiunto il ritiro dell'Argentina. Il centravanti dell'Inter aveva accusato un piccolo problema muscolare durante il riscaldamento di Atalanta-Inter, niente di particolarmente grave, tanto che il "Toro” è sceso in campo riuscendo addirittura a fare gol. L'Inter avrebbe valutato le sue condizioni in questi giorni, per capire se il centravanti avrebbe avuto bisogno di riposo. Una strategia non attuabile proprio a causa della convocazione, a questo punto sarà lo staff medico dell'Argentina a valutare attentamente lo stato di salute di Lautaro Martinez, aggiornando l'Inter a distanza.