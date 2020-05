Non si fermano i rumors sull'operazione Lautaro Martinez con il Barcellona. In questi minuti il presidente del Racing Club de Avellaneda, Victor Blanco, ha parlato a Radio La Plata rispondendo così sulla trattativa per l'attaccante dell'Inter al Barça: "Ho la sensazione che il passaggio di Lautaro Martinez al Barcellona sia vicino alla fumata bianca, che ormai ci siamo per l'accordo. L'ho sentito? No, da tempo non ho parlato con lui ultimamente. In caso di cessione arriverà una percentuale a noi del Racing, ma sono discorsi da fare più avanti. Qualunque cifra sia, sarà la benvenuta".