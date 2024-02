Lautaro: 'Il rinnovo con l'Inter arriverà presto, mancano un po' di dettagli'

Ancora Inter. E ancora Lautaro Martinez. Nel 4-0 dei nerazzurri alla Salernitana nell'anticipo della 25a giornata di Serie A c'è anche la firma di Lautaro Martinez, che ha segnato il 125° gol in gare ufficiali. Stasera ha segnato la rete del raddoppio dopo il vantaggio di Thuram. Nel post partita l'attaccante argentino ha parlato anche del suo futuro e della trattativa per il rinnovo: "Qui sono molto contento, e anche la mia famiglia; quando sono arrivato all'Inter non mi aspettavo questo amore - ha detto l'attaccante ai microfoni di Dazn - Per il rinnovo mancano ancora un po' di dettagli, ma arriverà presto".