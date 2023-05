"No, di Lautaro non vogliamo neppure parlare". L'Inter toglie Lautaro Martinez dal mercato. Secondo la Gazzetta dello Sport, nei giorni immediatamente successivi al ritorno dei quarti di finale in Champions League con il Benfica, i dirigenti nerazzurri hanno incontrato un intermediario che ha portato gli interessi concreti di Manchester United e Tottenham per l'attaccante argentino: il calciatore intorno al quale fondare anche il prossimo progetto sportivo.



Il centravanti inglese del Tottenham, Harry Kane è nel mirino del Manchester United. Lautaro rappresenta un'alternativa di lusso per i Red Devils, ma anche il suo possibile sostituto per gli Spurs.