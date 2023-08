Lautaro Martinez parla a Inter TV dopo il successo in rimonta dei nerazzurri contro il PSG nell'ultima amichevole della tournée in Giappone: "Quando giochi con squadre di questo livello, che sanno palleggiare tanto, è difficile andare a prendere il pallone. Siamo andati in difficoltà nei primi 15', poi ci siamo organizzati e siamo andati avanti bene. E' una cosa importante perché vuol dire che ci aiutiamo in campo. Nella ripresa abbiamo iniziato bene, poi ho perso una palla e hanno fatto gol da fuori area. Complimenti ai ragazzi che sono entrati".



THURAM - "Come mi trovo con lui? E' da poco che ci conosciamo, è arrivato in ritardo in ritiro perché era in Nazionale. Stiamo cercando di conoscerci, è importante questo tipo di lavoro quotidiano: siamo sempre insieme, ci alleniamo due volte al giorno".



LA RESPONSABILITA' DELLA FASCIA DI CAPITANO - "Ho parlato con tutti, i nostri giovani sono intelligenti, Stiamo lavorando bene, continuiamo su questa strada. Il campionato sarà lungo e difficile, la gente si aspetta tanto, quindi dobbiamo farci trovare pronti".